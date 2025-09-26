Padre e hijo, las víctimas del ataque a balazos en El Ranchito

CULIACÁN. _ Los dos hombres que perdieron la vida a causa de disparos de arma de fuego en las inmediaciones de un domicilio en la colonia El Ranchito, al sur de la ciudad, fueron identificados como padre e hijo.

Las víctimas respondían a los nombres de Lorenzo, de 60 años, y su hijo Brayan Lorenzo, de 25 años.

El doble homicidio se registró cuando ambas personas se encontraban en el patio de la vivienda. Según los reportes, hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra ellos, causando que ambos perdieran la vida de forma instantánea a consecuencia de las múltiples heridas de bala.

Una llamada al servicio de emergencias alertó a las autoridades sobre la agresión. De inmediato, elementos de diversas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se movilizaron al sitio. Tras confirmar el deceso de las dos personas, el área fue asegurada y acordonada para preservar la escena.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de iniciar las diligencias correspondientes, realizar el levantamiento de evidencias y ordenar el traslado de los cuerpos para los trámites de ley.