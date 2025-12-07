$!Padre e hijo mueren al caer en vehículo a un canal en Navolato

En el camino, mientras circulaban presuntamente a alta velocidad en un vehículo de color negro y tipo sedán, perdieron el control de la unidad justo antes de cruzar por un puente que se encuentra sobre un canal de aguas negras, próximo al poblado de Santa Fe y del ejido La Paloma.

Según informes, ambas víctimas se encontraban disfrutando del convivio en la comunidad de San Blas, celebrado la noche del sábado, cuando decidieron regresar a sus respectivos domicilios, rumbo a la sindicatura General Ángel Flores, La Palma.

Jesus Irán y su hijo Jesús perdieron la vida la madrugada de este domingo 7 de diciembre tras salir de una boda y caer en su vehículo en un canal de aguas negras, ubicado debajo de la carretera que dirige de la sindicatura de La Palma a Vitaruto, en Navolato.

El siniestro sucedió alrededor de la 01:00 horas de este domingo y será trabajo de la autoridad competente determinar las razones.

Padre e hijo terminaron cayendo al canal mientras estaban dentro del vehículo, el cual terminó volcando y sufriendo fuertes golpes en distintas zonas de la carrocería, así como ambas personas sufrieron fracturas y heridas de gravedad debido al hecho.

Fue horas después, poco antes de las 09:00 horas, cuando personas que pasaban por dicho camino se percataron que había un vehículo sumergido en el canal, por lo cual dieron aviso a la autoridad competente para atender el caso.

Personal de bomberos y de Protección Civil arribó para, con las maniobras correspondientes y equipo de remolque, rescatar la unidad y dejarla a la orilla de la obra hidráulica. Fue en esas acciones cuando se percataron que los cuerpos del padre e hijo permanecían aún dentro del vehículo.

Elementos de la Policía Municipal se encargaron de asegurar una zona por un camino que dirige hacia la orilla del canal, para facilitar las labores de los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes se acercaron a la escena para seguir con los trabajos pertinentes.

Al final, se ordenó el traslado de ambos cuerpos al Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley y el vehículo siniestrado fue retirado del sitio con una grúa y transportado hacia la pensión correspondiente.