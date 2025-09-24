Seguridad
Padre e hijo son privados de la libertad en la colonia Las Vegas, en Culiacán

Jaime Luis y su hijo Valentín, de 18 años, fueron privados de la libertad la noche de este miércoles mientras circulaban en un Volkswagen Jetta rojo
CULIACÁN._ Un padre y su hijo fueron privados de la libertad la noche de este miércoles mientras circulaban en un Volkswagen Jetta rojo en la colonia Las Vegas, tras ser interceptados por sujetos armados.

El hecho ocurrió en el cruce de los bulevares Francisco I. Madero y Xicoténcatl, donde los agresores obligaron a las víctimas a descender del vehículo, que quedó abandonado con la puerta del copiloto abierta. Las víctimas fueron identificadas como Jaime Luis, de 43 años, y su hijo Valentín, de 18 años.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al lugar, acordonaron la zona y solicitaron la intervención de peritos.

El vehículo fue retirado por una grúa hacia la pensión correspondiente, mientras las autoridades mantienen un operativo en la zona.

