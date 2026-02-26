Pánico en colegio de Culiacán: Despojan vehículo con un menor a bordo

CULIACÁN.— El sector oriente de la ciudad vivió momentos de tensión tras reportes de disparos que derivaron en la privación de la libertad de un menor de edad durante el despojo de un vehículo.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de un colegio particular en el sector Los Ángeles. Según versiones iniciales, hombres armados interceptaron al conductor de una camioneta Suzuki Jimny color azul al momento en que ingresaba al plantel educativo.

Los responsables se llevaron la unidad sin percatarse de que el niño se encontraba en el interior.