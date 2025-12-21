$!Paredones fue escenario del enfrentamiento armado de este domingo en Escuinapa

CULIACÁN._ En Paredones fue el encuentro entre grupos armados en Escuinapa este domingo, frente al Hospital IMSS Bienestar, justo cuando la gente transitaba a consultas o hacerse estudios médicos. “De pronto vimos un carro parado, pero ya venía el otro por la otra calle (Libertad) y se agarraron. Corrimos (a una bodega) y nos tiramos al piso”, dijo un trabajador.

En las farmacias y sobre las calles quedaron las huellas de las balas, los casquillos percutidos y una escena de dolor, pues cerca fue encontrado Gustavo, un taxista que quedó herido en el lugar. “Papi Gus, tus nietos te quieren, papi”, lloraba con desconsuelo una chica que corrió sin importar el riesgo buscando ayuda.