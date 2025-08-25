Pareja en moto muere al chocar contra palmera en el Paseo Claussen, en Mazatlán

MAZATLÁN.- Un hombre y una mujer que circulaban en una motocicleta fallecieron la madrugada de este lunes 25 de agosto al chocar contra una palmera y derrapar sobre el pavimento en el Paseo Claussen, antes de llegar a la Glorieta Sánchez Taboada.

Los hechos se registraron alrededor de las 01:00 horas.

La pareja circulaba por el carril de norte a sur y al llegar a la curva, frente a la calle Jacarandas, chocó contra una palmera, al parecer debido a la velocidad en que se desplazaban, y derrapó, perdiendo ambos la vida.

Testigos del accidente reportaron el accidente y de inmediato acudieron paramédicos, pero la pareja ya no presentaban signos de vida.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de los peritajes para determinar los hechos.