$!Pareja muere en ataque con armas y explosivos en vivienda de Villa Unión, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una pareja sin vida dejó un ataque con disparos de arma de fuego y explosivos que generaron el incendio de una vivienda en la colonia Sixto Osuna, de Villa Unión. Tras el ataque, registrado este domingo, elementos federales incautaron artefactos explosivos de fabricación artesanal al interior del inmueble.

El atentado se registró a las 02:30 horas en la calle Manuel Arroyo. Según vecinos, inició desde la madrugada y se prolongó por más de tres horas. Al parecer, los atacantes rafaguearon con armas largas la fachada de la vivienda y después lanzaron a explosivos para provocar el incendio al interior del lugar.

La pareja que habitaba en el domicilio se refugió en el baño para evitar los disparos, pero murieron por asfixia causada por el humo o por esquirlas de los artefactos lanzados. Elementos de Marina y Guardia Nacional, policías estatales y policías de Investigación se despegaron en la zona del ataque a partir de las 07:00 horas de este domingo y acordonaron la zona mientras personal de la Fiscalía General del Estado se encargaba de las diligencias de ley.