Pareja resulta herida a balazos tras ataque armado a su vivienda en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Una pareja resultó lesionada por disparos de arma de fuego luego de que presuntamente civiles armados intentaran irrumpir en su domicilio.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal Escuinapa-Teacapán, en el domicilio de la familia, donde presuntamente fueron atacados desde el exterior de la vivienda.

Los lesionados fueron identificados como Yaritza “N”, de 29 años, quien presentó una herida de bala en el brazo derecho, y Román, de 42 años, quien sufrió lesiones en la espalda, una mano y una rodilla.

Personal de emergencias del valle recibió el reporte y acudió al lugar para trasladar a los lesionados al Hospital IMSS Bienestar, informaron autoridades. Ambos fueron reportados como estables.

Se les dará atención como víctimas del delito

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental acudió al Hospital IMSS Bienestar para conocer el estado de salud de la pareja lesionada, quienes permanecen estables y recibirán atención por parte de la Fiscalía de Atención a Víctimas del Delito.

“Ya los vine a revisar, afortunadamente están fuera de peligro, irrumpieron su domicilio y ahí los balacearon”, dijo.

El presidente municipal señaló que acudió en su calidad de médico, debido a que existía la sospecha de una posible lesión neurológica en una de las víctimas; sin embargo, indicó que dicha condición fue descartada tras la valoración médica.

Asimismo, informó que, por instrucciones de la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, se brindará atención integral a los afectados en su calidad de víctimas del delito.

En cuanto a la falta de presencia policial en la ciudad, situación que, señaló, había sido abordada en la Mesa Interinstitucional para la Paz y la Seguridad, informó que ya realiza las gestiones correspondientes para reforzar la vigilancia en el municipio.