$!Pareja resulta herida en ataque armado en la colonia Villa Bonita de Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado registrado la mañana de este lunes en la colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán, dejó como saldo a un hombre y una mujer heridos de bala, así como un vehículo con múltiples impactos.
La agresión ocurrió alrededor de las 11:30 horas en el cruce del bulevar de la Himalayas y la avenida de los Peninos, donde un grupo de civiles armados interceptó y disparó contra una pareja que se desplazaba a bordo de un vehículo Nissan, modelo reciente.
El atentado se registró en el cruce del bulevar de la Himalayas y la avenida de los Peninos. En ese punto, elementos de del Ejército Mexicano localizaron a los dos heridos junto con la unidad baleada.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a las víctimas, identificadas como Lluvia Yuridia “N”, de 33 años, y Lucas Abel “N”, de 40. Ambos fueron estabilizados en el lugar y trasladados en ambulancia a un hospital para recibir atención médica especializada.
El vehículo quedó bajo resguardo de personal militar, que acordonó la zona con cinta de precaución para preservar la escena.
Posteriormente, agentes de la Policía Estatal y peritos de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias del ataque.