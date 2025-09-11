$!Pareja resulta herida en ataque armado en la colonia Villa Bonita de Culiacán

CULIACÁN. _ Un ataque armado registrado la mañana de este lunes en la colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán, dejó como saldo a un hombre y una mujer heridos de bala, así como un vehículo con múltiples impactos.

La agresión ocurrió alrededor de las 11:30 horas en el cruce del bulevar de la Himalayas y la avenida de los Peninos, donde un grupo de civiles armados interceptó y disparó contra una pareja que se desplazaba a bordo de un vehículo Nissan, modelo reciente.

El atentado se registró en el cruce del bulevar de la Himalayas y la avenida de los Peninos. En ese punto, elementos de del Ejército Mexicano localizaron a los dos heridos junto con la unidad baleada.