Pareja resulta herida tras ataque armado en la colonia Sinaloa, en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos jóvenes resultaron heridos por disparos de arma de fuego tras un ataque registrado durante la madrugada de este miércoles en la colonia Sinaloa, en Culiacán.

Las víctimas fueron identificadas como Jared, de 24 años, y Evelin, de 22.

De acuerdo con la información recabada, ambos fueron interceptados y atacados a balazos cuando se encontraban en una calle ubicada entre la avenida Patria y la calle Cedros.

El joven presentó lesiones en el cuello, tórax y abdomen, mientras que la joven sufrió una herida con orificio de entrada y salida en una pierna.

Tras el ataque, ambos fueron trasladados en un vehículo particular a un centro de salud, donde el estado de salud del joven fue reportado como reservado.