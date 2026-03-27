$!Pareja resulta herida tras atentado a balazos en la colonia Sinaloa

CULIACÁN. _ Un ataque armado dejó como saldo a un hombre y una mujer heridos la mañana de este viernes 27 de mazo sobre la calzada Heroico Colegio Militar, a la altura de la colonia Sinaloa, en la capital del estado.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las personas afectadas fueron identificadas como Edwin Fernando “N”, de 33 años, y Míriam Aelene “N”, de 30 años. El atentado se registró en las inmediaciones de un establecimiento de venta de alimentos, cerca del cruce con la calle Del Pino, donde las víctimas fueron interceptadas por civiles armados.