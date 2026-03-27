$!Pareja resulta herida tras atentado a balazos en la colonia Sinaloa

CULIACÁN. _ Un ataque armado dejó como saldo a un hombre y una mujer heridos la mañana de este viernes 27 de mazo sobre la calzada Heroico Colegio Militar, a la altura de la colonia Sinaloa, en la capital del estado.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, las personas afectadas fueron identificadas como Edwin Fernando “N”, de 33 años, y Míriam Aelene “N”, de 30 años. El atentado se registró en las inmediaciones de un establecimiento de venta de alimentos, cerca del cruce con la calle Del Pino, donde las víctimas fueron interceptadas por civiles armados.
En el sitio de la agresión permaneció una camioneta Ford de modelo antiguo, la cual presentaba al menos dos impactos de bala en el parabrisas, del lado del conductor. Asimismo, la fachada de la taquería y de una florería contigua resultaron con daños por los disparos.
Peritos de la Fiscalía General del Estado localizaron en la escena siete casquillos de arma corta. Según el reporte preliminar, el hombre recibió al menos dos impactos en el tórax, mientras que de la mujer no se precisó el tipo de lesiones sufridas.
Ambos fueron trasladados en una unidad particular a un centro médico para recibir atención. Elementos del Ejército Mexicano resguardaron el área en espera de las diligencias de ley, lo que provocó el cierre parcial de la circulación en la zona.