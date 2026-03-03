Pasará 35 años tras las rejas por el feminicidio de su madre en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Por el delito de feminicidio cometido en contra de su propia madre, Rubén “N” fue sentenciado a una pena de 35 años de prisión, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Región Sur, la autoridad judicial obtuvo la sentencia condenatoria tras acreditarse la responsabilidad del hoy sentenciado en los hechos ocurridos el 29 de noviembre de 2023.

El informe detalla que la agresión ocurrió en el interior de un domicilio particular en este puerto, donde el ahora sentenciado atacó físicamente a la víctima y posteriormente utilizó un arma blanca para causarle lesiones que le provocaron la muerte.

En la audiencia de procedimiento abreviado, además de los años de cárcel, el juez impuso a Rubén “N” una multa de 51 mil 870 pesos. Asimismo, se determinó que deberá realizar el pago de un millón 055 mil 869 pesos a favor de los deudos por concepto de reparación del daño.