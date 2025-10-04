$!Patrulla de la Guardia Nacional se estrella contra un local del Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Aparatoso accidente vial terminó con una patrulla de la Guardia Nacional impactada contra un local ubicado por la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán, dejando daños materiales en dos unidades automotrices y un elemento lesionado.

El siniestro se reportó alrededor de las 20:00 horas de este sábado. Según informes, los elementos castrenses iban a alta velocidad para responder a un reporte, por lo que se pasaron algunos semáforos en rojo para llegar más rápido al punto.

No obstante fue entre las calles Ignacio Zaragoza y el Malecón Viejo cuando se estrellaron contra un vehículo Nissan Versa rojo, choque que terminaría con la unidad de la GN estrellada contra un negocio de vales en efectivo por la calle Rafael Buelna.