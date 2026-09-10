$!Patrulla de la PEP choca contra automóvil en Las Quintas, Culiacán

CULIACÁN. _ Una patrulla de la Dirección de Servicios de Protección de la Policía Estatal Preventiva (PEP) chocó contra un automóvil particular la mañana de este jueves 10 de septiembre, en el cruce de los bulevares Paseo Niños Héroes y Xicoténcatl, en el sector Las Quintas, en Culiacán.
El percance, que dejó únicamente daños materiales, ocurrió cuando la unidad oficial circulaba por la zona y, al llegar a los semáforos del mencionado crucero, se registró el impacto contra un automóvil Dodge de color blanco.
Tras el accidente, al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron a los tripulantes de ambas unidades y determinaron que ninguno requería atención médica.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE) informó que no se reportaron elementos de seguridad ni civiles lesionados.
“La situación es atendida por el personal correspondiente, mientras que las aseguradoras de ambas unidades se harán cargo de realizar las gestiones y coordinar los servicios necesarios para la atención del incidente y la reparación de los daños”, señaló la dependencia estatal.