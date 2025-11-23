$!Patrulla de la Policía Municipal de Culiacán se estrella contra domicilio tras percance vial en el fraccionamiento Villas del Rio

Dos agentes de la Policía Municipal lesionados y múltiples daños materiales fue lo que dejó un siniestro vial registrado la mañana de este domingo 23 de noviembre en el fraccionamiento Villas del Río, en Culiacán, donde se registró un choque entre una patrulla oficial y un vehículo particular. Según informes, fue poco antes de las 7:00 horas cuando, en el cruce de la avenida Villas del Río y Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, la unidad de seguridad en la cual iban a bordo dos elementos terminó impactando contra un vehículo de la marca Chevrolet Cheyenne blanco que se encontraba circulando por la zona.





Tras el choque, la patrulla terminó impactando y derribando la barda de concreto de un domicilio, así como la señal de autoservicio de una farmacia que se ubica en el cruce de las calles antes mencionadas. Ante el fuerte percance, los dos agentes municipales se vieron en la necesidad de ser atendidos por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana pues mostraron lesiones y golpes considerables en su cuerpo. Ambos fueron trasladados hacia un hospital, donde su estado de salud refieren que no es grave.





Por su parte, la unidad Cheyenne quedó con fuertes golpes en la parte frontal de la carrocería pero los tripulantes se mostraron ilesos. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito arribaron para llevar a cabo las labores de peritaje. También llegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para asegurar la zona.



