$!Pega Gobierno al narco: asegura precursores con que ganarían $11,623 millones en Badiraguato y Culiacán

Como parte de los resultados de la “Operación Frontera Norte”, el Gabinete de Seguridad federal informó que durante el fin de semana se llevaron operativos en Sinaloa en que se logró el aseguramiento de precursores que podrían haber producido hasta 11 mil 623 millones de pesos en drogas sintéticas.







Según el informe difundido por el Gobierno federal, los operativos se realizaron en Badiraguato y Culiacán.







“... se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino y un área de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 36 mil 650 litros y 5 mil 700 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, 28 reactores de síntesis orgánica, 28 destiladores, seis centrifugadoras, 42 quemadores y 90 tanques de gas L.P. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 11 mil 623 millones de pesos”, dice el informe.





