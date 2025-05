$!Penal de Aguaruto, de Culiacán, sin controles: continúan asegurando armas, drogas y tecnología

En cuanto a tecnología, lo incautado revela no solo la capacidad operativa de los internos, sino también el nivel de permisividad o complicidad dentro del penal. Fueron asegurados 255 teléfonos celulares, 31 módems, 10 dispositivos de banda ancha móvil, dos antenas Starlink, 36 radios de comunicación, memorias USB, tarjetas telefónicas, una laptop y una tableta. Todo esto en un penal supuestamente bajo vigilancia constante.

En el rubro de drogas, el penal no sólo funcionaba como centro de reclusión, sino como una auténtica bodega y punto de distribución de estupefacientes. Se encontraron dosis y bolsas con cocaína, marihuana en distintas presentaciones, vapeadores con sustancias, semillas, resina y básculas.

Además, se hallaron herramientas y objetos punzocortantes, 92 cuchillos, 42 puntas metálicas, 32 desarmadores, un contador de dinero, 120 mil pesos en efectivo y un túnel de cinco metros de profundidad y 15 de longitud, una obra clandestina en pleno centro penitenciario.

La magnitud del enfrentamiento entre internos el 21 de mayo llevó al Gobernador Rubén Rocha Moya a admitir que la riña fue solo un síntoma de una pugna interna mucho más profunda entre grupos criminales que han extendido su control hasta dentro de las cárceles.

No obstante la magnitud de lo que se ha incautado evidencian que la reciente balacera no fue un hecho aislado, sino el síntoma visible de una crisis estructural que desde hace años muestran señales claras de que el verdadero control no está en manos de las autoridades.