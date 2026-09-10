PEP recupera dos vehículos con reporte de robo en distintos puntos de Culiacán

CULIACÁN._ Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) recuperaron dos vehículos con reporte de robo en distintos hechos registrados en Culiacán, como parte de las acciones implementadas para combatir este delito.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), el primer caso se registró luego de que se recibiera un reporte al número de emergencias 911 sobre el robo de una camioneta Volkswagen Tiguan.

Tras el aviso, elementos de la PEP desplegaron un operativo de búsqueda y realizaron recorridos de vigilancia en la zona sur del municipio, particularmente sobre la carretera que conduce al Ejido Los Huizaches.

En ese sector localizaron una unidad con características similares a las del vehículo reportado minutos antes. Al verificar sus datos en la plataforma correspondiente, los agentes confirmaron que se trataba de la camioneta robada.

La unidad fue asegurada y posteriormente entregada a su propietario.

En otro hecho, durante recorridos de vigilancia en la colonia Las Quintas, policías estatales localizaron un automóvil Volkswagen Jetta estacionado en una de las calles.

Los agentes recabaron los datos del vehículo y los consultaron en la base de datos, donde se confirmó que contaba con un reporte de robo vigente.

El automóvil fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La SSPE exhortó a la ciudadanía a utilizar el número 911 para reportar cualquier emergencia y el 089 para realizar denuncias anónimas.