Periodista de Noroeste recibe acoso digital

Acoso digital recibió este sábado una periodista de Noroeste cuando, a través de un perfil falso de Facebook, se le señaló como “informante” de lo que se entiende es una facción del crimen organizado.

La publicación se realizó desde un perfil de Facebook que tiene claras características de ser falso, pues cuenta sólo con cinco amigos en la red social.

El acoso contra la periodista, de quien hemos decidido resguardar sus datos por seguridad, aparece en un comentario en una fanpage de compra-venta.

Colocando incluso la fotografía de la reportera, la publicación la señala falsamente de tener nexos con una persona a quien solo se refieren por su apodo.

En medio del contexto de violencia que persiste en el sur de Sinaloa, sobre todo Mazatlán y Escuinapa, y con especial foco en ataques contra mujeres, la preocupación de Noroeste como institución es mayor, por lo que se pide a las autoridades competentes dar seguimiento a la denuncia.

Noroeste y la periodista realizarán las denuncias que se consideren pertinentes, como se acostumbra en casos de ataques o amenazas que los integrantes de esta casa editorial.

Esta no es la primera vez que miembros del cuerpo editorial de Noroeste reciben acoso digital y no es el primer ataque que como institución recibe el grupo editoriales tanto personales, como patrimoniales y daños a los bienes de la empresa.