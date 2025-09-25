Periodista es despojado de su vehículo frente al Congreso del Estado en Culiacán

CULIACÁN. _ Un periodista de un medio de comunicación local fue víctima del robo de su vehículo a manos de sujetos armados, la tarde de este jueves 25 de septiembre, en inmediaciones del Congreso del Estado.

El hecho se registró poco antes del mediodía, cuando individuos portando armas largas interceptaron al comunicador y lo despojaron de su automóvil. El incidente ocurrió minutos después de la entrega del Premio al Mérito Juvenil 2025, evento al que asistió el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

El periodista se reporta en buen estado físico tras lo ocurrido. Hasta el momento, no se ha informado sobre la localización del vehículo ni sobre personas detenidas por estos hechos.