$!Perla tiene casi 6 años desaparecida en Mazatlán; piden apoyo para localizarla

Perla Elizabeth Valle González, de 30 años, tiene casi seis años en calidad de desaparecida, al ser contactada por última ocasión en septiembre de 2020.
La Fiscalía General del Estado emitió ficha de búsqueda bajo Protocolo Alba por el extravío de la mujer, ante la denuncia presentada este 17 de febrero de 2026.
De acuerdo con la denuncia, en su última comunicación la mujer estaba en la sindicatura La Noria, en Mazatlán.
Vestía un short y blusa de color negro, y como características físicas mide 1.60 metros aproximadamente, es delgada, de tez morena, con cabello largo ondulado de color negro, ojos grandes color café oscuro, cejas semipobladas, labios gruesos y nariz mediana ancha.
Para cualquier información que permita dar con su paradero, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas dispone los números 800 890 9092 y 6677 15 5588.