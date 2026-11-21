A través de su cuenta oficial en la red social X, la Guardia Nacional Carreteras informó que el paso sigue interrumpido mientras continúan las maniobras de atención y limpieza en la zona, por lo que exhortó a los automovilistas a extremar precauciones y utilizar el número 088 para solicitar información o asistencia vial.

Esto como consecuencia de los bloqueos e incidentes registrados la noche de ayer viernes tras una serie de enfrentamientos armados en la región.

GUASAVE._ La circulación vehicular en ambos sentidos de la carretera federal Guamúchil–Guasave, a la altura del Puente Sinaloa, continúa totalmente cerrada durante la mañana de este sábado 21 de noviembre.

#Tomeprecauciones en #Sinaloa se registra cierre total de circulación por #Vehiculoincendiado a la altura de la caseta de cobro No. 11 "Puente Sinaloa". Atienda indicación vial. https://t.co/E57WlZRbvV

El contexto: operativo federal y jornada de violencia

El cierre carretero ocurre luego de una intensa noche de violencia que comenzó alrededor de las 19:00 horas del viernes 20 de noviembre en Guasave.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la situación se desencadenó tras una agresión armada contra fuerzas federales, lo que motivó un despliegue por tierra y aire del Grupo Interinstitucional, integrado por elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de aeronaves militares.

Durante varias horas se reportaron balaceras y persecuciones en distintos sectores de la cabecera municipal y zonas periféricas, incluyendo el malecón María del Rosario Espinoza, Guasavito y Callejones de Guasavito.

Paralelamente, grupos armados incendiaron vehículos de carga y arrojaron artefactos ponchallantas para bloquear diversos puntos de la carretera Internacional México 15 y la autopista Benito Juárez, afectando tramos desde la caseta de Cuatro Caminos hasta los accesos a Guamúchil y Angostura.

Ante el riesgo, tanto el Ayuntamiento de Guasave como las autoridades estatales emitieron alertas para que la población permaneciera resguardada en sus domicilios e incluso se suspendió el encuentro de beisbol profesional entre Algodoneros y Venados.

En medio del despliegue militar, comenzaron a circular versiones extraoficiales sobre la posible captura o lesión de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, identificado como líder criminal con presencia en la zona norte del estado, así como el presunto fallecimiento de un familiar suyo durante los choques armados.

Al final sí se confirmó la captura de Meza Flores.

Sin embargo, hasta la mañana de este sábado, ni el Gabinete de Seguridad federal ni la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa han confirmado oficialmente detenciones, bajas o la identidad de las personas involucradas en el operativo.