Permanece delicado joven herido a balazos en expendio de Las Estancias, en Culiacán

“Es un joven de 26 años de edad, el cual tuvo heridas por arma de fuego, sobre todo en extremidades y macizo facial”, señaló González Galindo.

El funcionario estatal precisó que, contrario a lo señalado inicialmente, la persona lesionada no es menor de edad, sino un hombre de 26 años que sufrió heridas producidas por arma de fuego.

CULIACÁN._ El joven de 26 años que resultó herido durante el ataque armado registrado la noche del sábado en un expendio de cerveza, en el sector Las Estancias, permanece en estado delicado, informó Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud de Sinaloa.

Explicó que el paciente fue trasladado a un hospital, donde fue sometido a una intervención quirúrgica para atender las lesiones que presentó tras la agresión.

“Se encuentra atendido y fue sometido a una intervención quirúrgica para manejo de las heridas”, indicó.

El Secretario de Salud señaló que el pronóstico del joven permanece reservado debido a la gravedad de las lesiones y que continuará bajo vigilancia médica.

“El estado de salud actual se considera un paciente delicado, delicado por el tipo de heridas que trae”.

Añadió que durante las próximas horas el equipo médico continuará evaluando su evolución.

“En las próximas horas se va a seguir revaluando por el equipo de cirugía”, expresó.

El ataque ocurrió en un expendio ubicado en el cruce del Bulevar de Las Torres y la Calle Andrea, en el sector Las Estancias, donde dos hombres se encontraban cuando sujetos armados arribaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, uno de los hombres corrió aproximadamente una cuadra, pero cayó sin vida debido a las heridas que presentaba. Posteriormente fue identificado por sus familiares como Adrián “N”.

El joven de 26 años fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un hospital para recibir atención médica.