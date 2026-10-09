$!Permiten ingreso de familiares al Penal El Castillo en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Tras varias horas de espera, una protesta que bloqueó el tránsito vehicular sobre la carretera. México 15 y ante la exigencia de información sobre el estado de sus familiares, 10 personas ingresaron al Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, para verificar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad, luego del enfrentamiento armado registrado este jueves en el interior del reclusorio. La entrada de los familiares se logró con la intervención de Erik Tiznado, delegado de Derechos Humanos en la Zona Sur, quien intercedió ante las autoridades penitenciarias para que atendieran a las personas que permanecían en las inmediaciones del centro penitenciario en busca de información.

Como parte de la comisión, se permitió el acceso a 10 familiares, con el propósito de comprobar el estado de salud de sus respectivos parientes y conocer las condiciones en las que se encuentran tras los hechos violentos.

El director del penal, César Ramírez Huerta, informó que personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos también ingresaría para realizar un recorrido por las instalaciones y posteriormente comunicar al exterior los resultados de la verificación.

“Van a entrar ahorita gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que verifiquemos. No van a entrar todos, porque no van a poder entrar y quiero que lo entiendan”, señaló.

Ramírez Huerta explicó que el acceso estaría limitado por cuestiones de seguridad, debido a que también se contemplaba el ingreso de otras personas al centro penitenciario. El funcionario reiteró que no sería posible permitir la entrada de todos los familiares, por lo que se optó por integrar una comisión representativa que pudiera revisar la situación al interior y transmitir la información al resto de las personas que aguardaban afuera.