$!Persecución a balazos deja un hombre asesinado en la colonia Florida, en Culiacán

CULIACÁN._ Una breve persecución y agresión a tiros culminó con una persona asesinada por las calles de la colonia Florida, en el sector 21 de Marzo, al suroriente de Culiacán.
La víctima fue reconocida bajo el nombre de Rey Ramón “N”, de 37 años de edad.
La información y evidencias en el sitio apuntan a que el hombre agredido fue perseguido por un tramo de la calle Gladiolas, casi esquina con Calixto Peña, donde quedó tendido junto a un poste.
El cuerpo de Rey Ramón quedó tendido sobre la banqueta, a un costado de un vehículo tipo sedán color gris oscuro.
En la zona se localizaron seis casquillos percutidos, casi enfilados, que comienzan a distribuirse desde la esquina hasta unos metros más hacia adelante.
Personal de Ejército Mexicano confirmó el homicidio y aseguró el área para preservar la escena, y posteriormente la Fiscalía General del Estado intervino en la zona.