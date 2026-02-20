$!Persecución a balazos deja un hombre asesinado en la colonia Florida, en Culiacán

CULIACÁN._ Una breve persecución y agresión a tiros culminó con una persona asesinada por las calles de la colonia Florida, en el sector 21 de Marzo, al suroriente de Culiacán.

La víctima fue reconocida bajo el nombre de Rey Ramón “N”, de 37 años de edad.

La información y evidencias en el sitio apuntan a que el hombre agredido fue perseguido por un tramo de la calle Gladiolas, casi esquina con Calixto Peña, donde quedó tendido junto a un poste.