$!Persecución a balazos deja un muerto y un menor herido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un muerto al interior de un vehículo y un menor de 16 años herido fue el saldo de una persecución a balazos entre tripulantes de una motocicleta y dos camionetas que quedaron abandonadas en calles del Ejido El Castillo. Las detonaciones fueron reportadas a las 19:50 horas de este viernes 5 de junio, indicando una persecución en calles de El Castillo y el fraccionamiento Stanza Magnolia.

Tras el intercambio de disparos, un hombre fue localizado muerto al interior de un vehículo abandonado en un camino de terracería en los linderos de la Central Termoeléctrica José Aceves Pozos. Por otra parte, José Manuel, de 16 años, quedó herido de gravedad en la rampa de acceso al fraccionamiento Stanza Magnolia y fue trasladado por paramédicos de Bomberos Veteranos a un hospital.