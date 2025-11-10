$!Persecución a balazos por distintas calles del sector centro de Culiacán deja una persona herida

Un herido y una camioneta baleada fue el saldo que dejó una persecución armada reportada la tarde de este lunes 10 de noviembre en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, y la cual se prolongó por diferentes calles del sector. El hecho se reportó alrededor de las 16:40 horas, luego de que personas llamaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en la colonia ya mencionada. Según reportes, fue por la avenida Benito Juárez, en el cruce con la Antonio Nakayama, donde civiles armados empezaron a disparar en repetidas ocasiones contra el conductor de una camioneta Nissan Frontier blanca, el cual comenzó a escapar yendo a gran velocidad en sentido de oriente poniente.









Fue hasta la avenida Revolución donde la víctima descendió y abandonó su vehículo tras dejarlo apagado en medio del camellón central y sentido contrario. Cabe señalar que la camioneta resultó dañada con algunos impactos en la carrocería y en el parabrisas frontal. La víctima también resultó herida de bala, por lo que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron para estabilizarlo y lo transportaron en una ambulancia hacia un hospital de la ciudad para que el personal experto en la salud le brinde la atención especializada.







