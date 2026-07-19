$!Persecución a balazos termina en choque en Glorieta Las Américas, en Culiacán; hay 3 heridos detenidos

Una presunta persecución de autoridades contra civiles registrada la tarde de este domingo, culminó en un siniestro vial tipo choque que dejó a tres civiles detenidos y heridos en la Glorieta Las Américas, en el sector Villa Universidad, en Culiacán. En el lugar se impactaron una camioneta pick up Renault Oroch blanca, con un Honda City color gris oscuro, el cual circulaba en sentido contrario, entre sobre la glorieta, entre la Calzada de Las Américas y la calle Galileo.







De forma preliminar, se dio a conocer que los tres sujetos armados a bordo del auto gris oscuro huían de la Policía Estatal, y en su intento por escapar, chocaron con la camioneta. Al colisionar de frente, los sospechosos intentaron escapar a pie, pero fueron custodiados por los uniformados, quienes procedieron a cerrar la circulación por la calzada.





