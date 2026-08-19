$!Persecución a tiros deja un vehículo baleado y chocado en El Barrio, en Culiacán

Una presunta persecución a tiros en el sector El Barrio, dejó como saldo un vehículo baleado, que además quedó impactado contra un poste de suministro de energía eléctrica, en Culiacán.
El evento violento fue reportado aproximadamente a las 15:15 horas de este 19 de agosto, sobre la Carretera a Sanalona y la avenida Santa Ana, casi en la entrada de un coto residencial.
La unidad implicada, un Chevrolet Aveo tinto, presentó un par de impactos de bala en el parabrisas, así como la ventana del asiento detrás del piloto.
En el lugar no fueron encontradas personas sin vida ni lesionadas, y no se ha reportado alguna víctima tras el hecho.
Sobre la carretera fueron encontraron cerca de ocho casquillos percutidos, tanto de arma corta como de larga, lo que motivó al cierre del carril oriente a poniente, desde la avenida Santa Ana hasta el semáforo de la calle Francisco Labastida Ochoa.
La zona fue acordonada por corporaciones de seguridad, en tanto personal de investigación se encargó de las diligencias de campo para indagar sobre el caso.