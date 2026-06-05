$!Persecución al sur de Culiacán deja dos detenidos y una camioneta asegurada

CULIACÁN._ Una supuesta persecución por diversas colonias del sur de Culiacán culminó con la detención de dos personas, así como el aseguramiento de un vehículo abandonado, la tarde de este viernes 5 de junio.

Según versiones en el lugar, la persecución incluyó disparos que se escucharon en el cruce de la avenida Manuel Clouthier y la calle Constituyente Alberto Terrones, en la colonia Independencia.

De ahí, continuó por la misma calle hasta que la camioneta quedó ponchada sobre la avenida Terrones, entre las calles Constituyente Emiliano García y Pedro Zavala, perteneciente a la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.