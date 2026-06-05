$!Persecución al sur de Culiacán deja dos detenidos y una camioneta asegurada

CULIACÁN._ Una supuesta persecución por diversas colonias del sur de Culiacán culminó con la detención de dos personas, así como el aseguramiento de un vehículo abandonado, la tarde de este viernes 5 de junio.
Según versiones en el lugar, la persecución incluyó disparos que se escucharon en el cruce de la avenida Manuel Clouthier y la calle Constituyente Alberto Terrones, en la colonia Independencia.
De ahí, continuó por la misma calle hasta que la camioneta quedó ponchada sobre la avenida Terrones, entre las calles Constituyente Emiliano García y Pedro Zavala, perteneciente a la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.
En ese punto fue asegurada una camioneta Dodge Caravan color arena, con los neumáticos ponchados y daños por colisión en el lado del copiloto.
Ambas ubicaciones ligadas al caso fueron acordonadas y cerradas a la circulación por parte de elementos del Ejército Mexicano.
Hasta el momento no se ha revelado si dentro del vehículo hay material ilícito, y tampoco se han reportado personas lesionadas en estos hechos.