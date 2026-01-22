$!Persecución armada deja a un hombre herido en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán

Un hombre identificado como Cristian “N” fue trasladado a un hospital luego de ser perseguido a balazos cuando salía de un gimnasio en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán. El hecho se reportó la mañana de este jueves 22 de enero, alrededor de las 6:00 horas. De acuerdo con los primeros informes, la víctima conducía su vehículo cuando civiles armados lo siguieron realizando disparos.

La persecución concluyó en el domicilio de Cristian, ubicado entre las calles Quelite y Ahome. En el sitio, el afectado impactó su unidad contra un muro de concreto y descendió del vehículo para intentar escapar de sus agresores.

Una llamada a la línea de emergencias 911 alertó a las autoridades, lo que movilizó a elementos policiales y paramédicos para atender al herido y asegurar la zona. El lesionado fue estabilizado por socorristas y posteriormente trasladado a un centro médico, donde su estado de salud se reporta como delicado. En tanto, agentes preventivos aseguraron el vehículo, el cual presentaba impactos de bala en la carrocería.