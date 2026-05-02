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Violencia

Persecución armada deja conductor herido en la Rafael Buelna, en Culiacán

El vehículo presentó impactos de bala y daños tras chocar contra una camioneta durante la agresión; la víctima fue trasladada a un hospital
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/05/2026 15:52
02/05/2026 15:52

Un hombre resultó herido la tarde de este sábado 2 de mayo tras ser perseguido y atacado a balazos mientras circulaba en su vehículo en la colonia Rafael Buelna, en Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 14:30 horas sobre la avenida Patria, en el cruce con la calle Colibrí, donde la víctima viajaba en un automóvil Kia color gris oscuro.

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De acuerdo con los primeros reportes, civiles armados que se desplazaban en otra unidad interceptaron al conductor y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Tras la agresión, el vehículo quedó con daños por impactos de bala y también en la parte frontal, luego de que presuntamente chocó contra una camioneta tipo pickup que se encontraba estacionada en la zona.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron al conductor lesionado, por lo que solicitaron apoyo médico. Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar, brindaron atención prehospitalaria a la víctima y la trasladaron a un hospital.

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En la escena quedaron múltiples casquillos percutidos a un costado del automóvil baleado, los cuales fueron asegurados por las autoridades.

El área fue acordonada y la circulación en la avenida fue cerrada de manera temporal mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para procesar el lugar y ordenar el retiro de las unidades involucradas mediante grúa, como parte de la investigación.

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