$!Persecución armada deja conductor herido en la Rafael Buelna, en Culiacán

Un hombre resultó herido la tarde de este sábado 2 de mayo tras ser perseguido y atacado a balazos mientras circulaba en su vehículo en la colonia Rafael Buelna, en Culiacán. El hecho se registró alrededor de las 14:30 horas sobre la avenida Patria, en el cruce con la calle Colibrí, donde la víctima viajaba en un automóvil Kia color gris oscuro.

De acuerdo con los primeros reportes, civiles armados que se desplazaban en otra unidad interceptaron al conductor y le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. Tras la agresión, el vehículo quedó con daños por impactos de bala y también en la parte frontal, luego de que presuntamente chocó contra una camioneta tipo pickup que se encontraba estacionada en la zona. Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron al conductor lesionado, por lo que solicitaron apoyo médico. Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar, brindaron atención prehospitalaria a la víctima y la trasladaron a un hospital.