$!Persecución armada deja daños en dos viviendas de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

Una persecución armada registrada la tarde de este lunes 13 de abril dejó impactos de bala en la fachada de dos viviendas de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.
El hecho fue reportado alrededor de las 17:20 horas, luego de que vecinos alertaron al número de emergencias 911 sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en el sector.
De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de sujetos armados se habrían enfrentado a disparos mientras se desplazaban por distintas calles de la colonia, lo que derivó en una persecución. Hasta el momento no está confirmado si en el evento participaron elementos de alguna corporación de seguridad.
Tras los reportes, al lugar acudieron unidades militares y policiales que recorrieron varias calles de la zona.
Fue en el cruce de la avenida Juan Bautista Rojo y la calle Licenciado Francisco Xavier Gaxiola donde se localizó una primera vivienda con daños por proyectil de arma de fuego.
Se trata de un inmueble de dos plantas, color blanco con naranja, que presentó un impacto en la pared frontal. En el interior se encontraba la familia propietaria, pero no presentaron lesiones ni afectaciones de salud por el hecho.
Frente a ese domicilio, sobre la misma avenida Juan Bautista Rojo, entre Francisco Javier Gaxiola y Licenciado Fernando Híjar, fue localizada una segunda casa con un impacto de bala en la fachada. El inmueble, de color rojo, tampoco registró personas afectadas.
Además, en la esquina con la calle Licenciado Fernando Híjar fueron encontrados casquillos percutidos de grueso calibre.
Pese a los daños detectados, no hubo un aseguramiento formal de la escena ni arribó personal de la Fiscalía General del Estado. Tras una inspección inicial, las autoridades se retiraron del lugar.