$!Persecución armada deja daños en dos viviendas de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán

Una persecución armada registrada la tarde de este lunes 13 de abril dejó impactos de bala en la fachada de dos viviendas de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán.

El hecho fue reportado alrededor de las 17:20 horas, luego de que vecinos alertaron al número de emergencias 911 sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en el sector.

De acuerdo con versiones preliminares, un grupo de sujetos armados se habrían enfrentado a disparos mientras se desplazaban por distintas calles de la colonia, lo que derivó en una persecución. Hasta el momento no está confirmado si en el evento participaron elementos de alguna corporación de seguridad.

Tras los reportes, al lugar acudieron unidades militares y policiales que recorrieron varias calles de la zona.