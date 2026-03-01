$!Persecución armada deja dos hombres sin vida en La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres que viajaban en un vehículo perdieron la vida la mañana de este domingo 1 de marzo tras ser emboscados en el libramiento La Costerita, justo a espaldas del Aeropuerto de Culiacán.
Según reportes preliminares, las víctimas circulaban en un Nissan Sentra blanco por el carril que dirige de poniente a oriente cuando, a la altura del kilómetro 4, cuando sus agresores que viajaban en otro vehículo abrieron fuego contra ellos.
Debido al ataque a balazos, el conductor perdió el control de la unidad y la dirigió hasta la derecha, saliéndose de la cinta afáltica y estrellándose contra un árbol.
Ambos hombres recibieron varios de los disparos y perdieron la vida instantes después del ataque.
Un reporte sobre detonaciones de arma de fuego emitido alrededor de las 07:00 horas provocó la movilización de elementos de seguridad, siendo personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana los que arribaron para actuar como primeros respondientes.
Al llegar, los policías federales encontraron los dos cuerpos dentro del vehículo, el cual tenía múltiples impactos de bala en los parabrisas y demás zonas de la carrocería.
Además, en el pavimento se encontraron múltiples casquillos de arma percutidos y regados por varios metros, dejando indicios de que el hecho se trató de una persecución.
La zona fue asegurada para facilitar las labores de los peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de rescatar las evidencias y de trabajar en el campo.
Los cuerpos serán llevados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia. Mientras tanto, el vehículo será remolcado y trasladado hacia la pensión pertinente.