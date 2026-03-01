$!Persecución armada deja dos hombres sin vida en La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres que viajaban en un vehículo perdieron la vida la mañana de este domingo 1 de marzo tras ser emboscados en el libramiento La Costerita, justo a espaldas del Aeropuerto de Culiacán.

Según reportes preliminares, las víctimas circulaban en un Nissan Sentra blanco por el carril que dirige de poniente a oriente cuando, a la altura del kilómetro 4, cuando sus agresores que viajaban en otro vehículo abrieron fuego contra ellos.

Debido al ataque a balazos, el conductor perdió el control de la unidad y la dirigió hasta la derecha, saliéndose de la cinta afáltica y estrellándose contra un árbol.

Ambos hombres recibieron varios de los disparos y perdieron la vida instantes después del ataque.