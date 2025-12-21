$!Persecución armada deja un hombre asesinado en al colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán

Un hombre fue privado de la vida la noche de este domingo luego de ser perseguido a balazos en las calles de la colonia Plutarco Elías Calles, en Culiacán.

El hecho se reportó alrededor de las 18:50 horas en el cruce de las calles Ernesto Damy y Artículos 115. Según reportes preliminares, la víctima se encontraba corriendo por las calles del sector para escapar de unos sujetos armados que lo venían siguiendo a tiros.

La identidad de la persona no ha sido revelada, sólo lo describen como un joven masculino de complexión regular y tez morena clara, el cual tenía puesto una camisa negra con letras blancas grabadas en la zona del pecho.

El joven hombre fue alcanzado por los disparos hasta quedar recostado boca arriba sobre la banqueta. Elementos del Ejército Mexicano respondieron al reporte y encontraron al masculino sin aparentes signos vitales, por lo que llamaron al equipo de emergencias.