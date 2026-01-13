$!Persecución armada deja un hombre muerto y una mujer herida en la avenida Álvaro Obregón, en Culiacán

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó herida tras una persecución armada registrada la tarde de este martes en las inmediaciones de la avenida Álvaro Obregón, en la Colonia Tierra Blanca, en Culiacán. El hecho se reportó alrededor de las 16:40 horas. Un reporte de detonaciones de arma de fuego por la zona fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad. Refieren que la balacera se debió a una persecución armada, en la cual también fueron arrojados ponchallantas hasta culminar en el cruce con la calle Artesanos.







En el punto, elementos del Ejército Mexicano localizaron un vehículo Mazda blanco con múltiples impactos de bala en la carrocería. Los efectivos revisaron la unidad y dentro se percataron que había un hombre herido de bala, por lo que llamaron al equipo de emergencias para atenderlo como es debido. En tanto, debido al despliegue de las puntas de acero, una patrulla de los efectivos resultó dañada de sus neumáticos al pasar por encima de ellos. Además, en el pavimento fueron localizados múltiples casquillos percutidos de fuerte calibre. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron rápidamente para atenderlo, no obstante se fueron minutos después al confirmar que el masculino ya había fallecido debido a las lesiones provocadas por los disparos.



