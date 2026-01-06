$!Persecución armada deja una pareja herida de bala debajo de un puente, en Culiacán

Una mujer y un hombre resultaron heridos de bala luego de ser perseguidos a tiros desde la colonia Urbi Villa del Cedro hasta el puente del Seminario, en el sector norte de Culiacán.

El hecho se reportó durante la noche de este martes 6 de enero, alrededor de las 18:00 horas. Las víctimas se encontraban conduciendo en un vehículo Hyundai gris cuando fueron perseguidas a tiros.

Con el afán de escapar de sus agresores, las víctimas se dirigieron por una brecha y llegaron hasta el puente, donde está montado un filtro de seguridad por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.