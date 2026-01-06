$!Persecución armada deja una pareja herida de bala debajo de un puente, en Culiacán

Una mujer y un hombre resultaron heridos de bala luego de ser perseguidos a tiros desde la colonia Urbi Villa del Cedro hasta el puente del Seminario, en el sector norte de Culiacán.
El hecho se reportó durante la noche de este martes 6 de enero, alrededor de las 18:00 horas. Las víctimas se encontraban conduciendo en un vehículo Hyundai gris cuando fueron perseguidas a tiros.
Con el afán de escapar de sus agresores, las víctimas se dirigieron por una brecha y llegaron hasta el puente, donde está montado un filtro de seguridad por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Los agentes de seguridad asistieron a los lesionados. Más tarde llegó un equipo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para brindarles los primeros auxilios y subirlos a una ambulancia, donde fueron trasladados hacia un hospital.
Las identidades de las víctimas son desconocidas, sin embargo refieren que ambos cuentan entre 35 y 40 años de edad, el masculino cuenta con una herida de bala en un brazo y la mujer en una mano.
En la escena quedó abandonado el vehículo de las víctimas, el cual mostró impactos de bala en su carrocería. Los policías de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado se encargarán de las diligencias correspondientes.