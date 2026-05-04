$!Persecución armada en Angostura deja un muerto y dos detenidos

ANGOSTURA. _ Un civil fallecido y dos personas detenidas fue el saldo de una persecución y enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y civiles armados en la comunidad de Palmitas, perteneciente al municipio de Angostura.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía de este lunes 4 de mayo, cuando fuerzas federales detectaron a personas armadas que viajaban en una camioneta SUV color gris.

De acuerdo con testimonios de residentes de la zona, el despliegue inició en la entrada principal del poblado, cerca del arco de ingreso que marca el inicio de la vialidad.

La persecución se prolongó por varios minutos por las calles del sector hasta que los efectivos federales lograron alcanzar la unidad civil. Tras el intercambio de disparos, un hombre perdió la vida en el lugar, mientras que otros dos tripulantes fueron sometidos por los agentes de seguridad.