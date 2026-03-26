$!Persecución armada en Culiacán deja vehículos baleados en la Miguel Hidalgo

CULIACÁN._ Una persecución armada reportada la tarde de este jueves 26 de marzo dejó al menos cuatro vehículos con daños por impactos de bala en la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán, El hecho se registró sobre la avenida Francisco Medina, entre las calles Gómez Flores y Lorenzo Zavala, luego de que vecinos reportaron detonaciones al número de emergencias 911.

Al arribar al lugar, autoridades localizaron varias unidades con daños en cristales y carrocería, además de decenas de casquillos percutidos de grueso calibre esparcidos sobre la vialidad. De manera preliminar, se indicó que la persona que era perseguida viajaba en un vehículo de color tinto, lo que apunta a un posible enfrentamiento entre civiles armados.