$!Persecución armada en Villa del Prado deja dos heridos tras choque en Culiacán

CULIACÁN._ Una persecución entre por lo menos un civil armado y elementos de la Policía Estatal Preventiva culminó la noche de este martes en un aparatoso accidente en Villa del Prado, sector La Conquista, dejando a dos habitantes de una vivienda lesionados.
De acuerdo con los reportes, un vehículo Kia blanco, presuntamente vinculado con la persecución, circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y se impactó contra la cochera de un domicilio, derribando parte de la estructura.
Los habitantes del inmueble resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica; hasta el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones.
El conductor del vehículo fue detenido en el lugar y se le aseguró un arma de fuego. Testigos relataron que se escucharon disparos momentos antes de la colisión.
Elementos de la Policía Estatal y paramédicos acudieron para brindar apoyo a los afectados. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.