$!Persecución armada en Villa del Prado deja dos heridos tras choque en Culiacán

CULIACÁN._ Una persecución entre por lo menos un civil armado y elementos de la Policía Estatal Preventiva culminó la noche de este martes en un aparatoso accidente en Villa del Prado, sector La Conquista, dejando a dos habitantes de una vivienda lesionados.

De acuerdo con los reportes, un vehículo Kia blanco, presuntamente vinculado con la persecución, circulaba a exceso de velocidad cuando perdió el control y se impactó contra la cochera de un domicilio, derribando parte de la estructura.