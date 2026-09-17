$!Persecución culmina en la salida norte de Culiacán y autoridades retienen una camioneta sin registro

CULIACÁN. _ Una persecución que se prolongó desde el bulevar Pedro Infante hasta la salida norte de Culiacán, dejó como resultado una camioneta que fue retenida por autoridades federales.

Alrededor de las 14:30 horas de este 17 de septiembre fue reportada la persecución, luego de que se detectó un vehículo sospechoso que las corporaciones siguieron.