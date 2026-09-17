$!Persecución culmina en la salida norte de Culiacán y autoridades retienen una camioneta sin registro

CULIACÁN. _ Una persecución que se prolongó desde el bulevar Pedro Infante hasta la salida norte de Culiacán, dejó como resultado una camioneta que fue retenida por autoridades federales.
Alrededor de las 14:30 horas de este 17 de septiembre fue reportada la persecución, luego de que se detectó un vehículo sospechoso que las corporaciones siguieron.
Al llegar al semáforo del bulevar José Limón y Jardín de las Orquídeas, alcanzaron una camioneta SUV color gris, la cual tripulaban un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 30 años de edad.
Los oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Ejército Mexicano confirmaron que no era el automóvil reportado inicialmente, sin embargo, al revisar el estatus de la unidad en plataformas oficiales, esta no arrojó resultados.
Por ello, fueron retenidos momentáneamente y cerraron la circulación en uno de los carriles del sentido sur a norte del bulevar, en tanto acudieron la Policía de Investigación de Fiscalía General del Estado para apoyar con la diligencia.