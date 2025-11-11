Persecución de la Marina en Navolato deja fuerte choque; reportan al menos dos detenidos

La tarde de este martes se registró una persecución por parte de personal de la Secretaría de Marina en el Centro de Navolato, que dejó como saldo un fuerte choque, y al menos dos personas detenidas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:30 horas de este 11 de noviembre, cuando una patrulla de personal naval siguió a una camioneta Jeep Gladiator Rubicon, cuyos tripulantes intentaron escapar.

En su intento se huida, provocaron que varios vehículos particulares chocaran entre sí.

Entre las unidades involucradas estuvieron un Honda Civic, un Nissan Sentra, un Honda Accord, y una camioneta Ford Escape.

Luego de estos hechos, una camioneta Jeep Rubicon color negra terminó impactada contra el portón de una vivienda.

Posterior a eso, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en el que hubo sobrevuelos de helicópteros militares para intentar ubicar a los presuntos responsables.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad no han emitido un pronunciamiento sobre los hechos, ni confirmado saldo de personas detenidas o heridas.