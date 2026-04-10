$!Persecución de policías deja un detenido y dos patrullas dañadas en Culiacán

CULIACÁN._ Una persecución y balacera entre elementos de la Policía Estatal de Sinaloa y civiles armados dejó como saldo preliminar a un detenido, una camioneta asegurada y dos patrullas dañadas la noche de este viernes en Culiacán.

De acuerdo con el reporte de hechos, cerca de las 21:15 horas los uniformados siguieron a los sospechosos desde el sector La Conquista, por el bulevar Lola Beltrán, hasta terminar en el bulevar Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros, en el fraccionamiento Villas del Río.

En el punto final de la persecución, los elementos arrestaron a una persona que resultó herida, a quien trasladaron a un hospital en calidad de detenida.

Asimismo, fue asegurada una camioneta de la marca Mitsubishi color gris, que presentó varios impactos de bala en el parabrisas y carrocería, además de daños por colisión en la defensa trasera.