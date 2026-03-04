$!Persecución de policías en Culiacán deja vehículo robado, ponchallantas y cartuchos asegurados

CULIACÁN._ Una persecución de elementos de la Policía Estatal Preventiva terminó con un vehículo con reporte de robo y ponchallantas asegurados, al sur de Culiacán.
Los hechos se desarrollaron en el fraccionamiento Balcones del Valle, del sector Barrancos, en donde los uniformados detectaron dos vehículos que circulaban a exceso de velocidad.
Las unidades en cuestión eran un sedán de color blanco y una camioneta Grand Cherokee de color negro.
Al seguirlos, los tripulantes arrojaron ponchallantas para evadir a los agentes, sin embargo, momentos después encontraron el auto sedán abandonado y con el motor encendido. Al revisar su estatus, se detectó que contaba con reporte de robo.
Lo asegurado fue el vehículo tipo sedán marca Kia de color blanco con reporte de robo, en el que hallaron dos cargadores con 60 cartuchos y 45 ponchallantas.
Los indicios asegurados fueron turnados ante el Ministerio Público correspondiente para dar curso a las investigaciones.