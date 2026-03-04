$!Persecución de policías en Culiacán deja vehículo robado, ponchallantas y cartuchos asegurados

CULIACÁN._ Una persecución de elementos de la Policía Estatal Preventiva terminó con un vehículo con reporte de robo y ponchallantas asegurados, al sur de Culiacán.

Los hechos se desarrollaron en el fraccionamiento Balcones del Valle, del sector Barrancos, en donde los uniformados detectaron dos vehículos que circulaban a exceso de velocidad.

Las unidades en cuestión eran un sedán de color blanco y una camioneta Grand Cherokee de color negro.