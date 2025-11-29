Persecución deja 4 detenidos y armas aseguradas en Las Coloradas, en Culiacán

CULIACÁN._ Tras una persecución, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a cuatro hombres que se encontraban en posesión de armas de fuego, chalecos balísticos y dosis de droga, en una acción registrada en la colonia Las Coloradas, en Culiacán.

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los efectivos realizaban patrullajes en la colonia en mención cuando detectaron a cuatro sospechosos circulando en un vehículo de la marca KIA, línea Forte.

Los civiles trataron de evadir las acciones preventivas, por lo que se desató un breve seguimiento que culminó en la captura de los mismos.

Además de los detenidos, las autoridades les aseguraron una carabina tipo M4 calibre 5.56 x 45 mm, un fusil AM15 multicalibre, dos fusiles tipo AK47, calibre 7.62 x 39 mm, una pistola calibre .45, 10 cargadores para AK-47 abastecidos, 13 cargadores para calibre 5.56 x 45 mm abastecidos, tres cargadores desabastecidos para 5.56 y un cargador para pistola calibre .45 abastecido

También se les confiscaron cuatro chalecos con placas balísticas, el automóvil marca KIA Forte, además de una bolsa de plástico que contenía 63 envoltorios de cocaína y 74 envoltorios de mariguana.

Los detenidos, el vehículo y los objetos ilícitos fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y determine el componente de las sustancias aseguradas.

Las labores de seguridad fueron realizadas por elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.