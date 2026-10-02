$!Persecución del Ejército a civiles armados termina en choque y dos detenidos al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Una persecución entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados terminó con una camioneta Hyundai Tucson impactada contra un árbol y al menos dos personas detenidas, en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y La Costerita, al sur de Culiacán. El hecho generó un fuerte despliegue de elementos militares en la zona, donde la camioneta quedó encallada sobre el camellón, debajo del puente que se ubica en ese sector.

De manera preliminar, y sin que hasta el momento haya sido confirmado oficialmente por las autoridades, se informó que la persecución estaría relacionada con la privación de la libertad de varias personas, quienes presuntamente ya habrían sido aseguradas por los elementos federales.

En el lugar se confirmó la detención de al menos dos civiles, aunque las autoridades no han precisado si hay más personas involucradas en los hechos.

Los elementos del Ejército mantienen bajo resguardo la escena, con apoyo logístico de agentes de la Policía Estatal Preventiva. Debido al operativo, la circulación fue cerrada en ambos sentidos de la avenida Álvaro Obregón, mientras que en La Costerita también se mantiene afectada la circulación.