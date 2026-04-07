Persecución en Culiacán deja tres detenidos con fusiles y camioneta robada

CULIACÁN._ Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a tres personas en Culiacán, tras una persecución en la que además aseguraron armas de alto poder, municiones y un vehículo con reporte de robo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los agentes realizaban recorridos de vigilancia sobre el camino que conduce al dique La Primavera, cuando detectaron una camioneta blanca que circulaba a exceso de velocidad. Al intentar marcarle el alto, los ocupantes arrojaron artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” para evitar ser interceptados.

La acción derivó en una persecución que culminó con la detención de tres presuntos delincuentes.

Tras la intervención, los elementos aseguraron un fusil AR-15 A4 calibre 5.56 x 45 milímetros, un fusil AR-15 multicalibre y un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros. Asimismo, decomisaron 14 cargadores para calibre 5.56, siete cargadores para calibre 7.62, así como 420 cartuchos útiles de 5.56 y 210 de 7.62.

En el sitio también fueron asegurados tres chalecos balísticos con sus respectivas placas y una camioneta Ford Ranger blanca con reporte de robo.

Los detenidos, junto con el armamento y el vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.