$!Persecución en el Tres Ríos de Culiacán deja camioneta y arma asegurada

Una breve persecución de elementos de la Policía Estatal Preventiva dejó como saldo una camioneta y una arma corta aseguradas, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), precisó que agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), mantenían trabajos de prevención en dicha zona, por el bulevar Diego Valadés Ríos, al momento de los hechos.

En esa zona, detectaron una camioneta cuyo piloto tenía “conductas evasivas”, por lo que le marcaron el alto, pero este hizo caso omiso y huyó.