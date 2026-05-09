$!Persecución en el Tres Ríos de Culiacán deja camioneta y arma asegurada

Una breve persecución de elementos de la Policía Estatal Preventiva dejó como saldo una camioneta y una arma corta aseguradas, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), precisó que agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), mantenían trabajos de prevención en dicha zona, por el bulevar Diego Valadés Ríos, al momento de los hechos.
En esa zona, detectaron una camioneta cuyo piloto tenía “conductas evasivas”, por lo que le marcaron el alto, pero este hizo caso omiso y huyó.
Más adelante, el sujeto descendió del vehículo y lo abandonó, dándose a la fuga a pie, por lo que se implementó un operativo de búsqueda, sin ser localizado.
Al revisar el estatus de la camioneta, una Ram blanca, el registro arrojó que no cuenta con reporte de robo, pero en su interior se localizó un arma de fuego corta marca Glock, calibre .40.
La unidad y el arma fueron aseguradas y puestas a disposición de la autoridad correspondiente para que se realicen las investigaciones pertinentes.