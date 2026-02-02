Persecución en Elota deja decomiso de armas y dos detenidos por la Semar

ELOTA. _ En un recorrido de vigilancia terrestre en las inmediaciones del municipio de Elota, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México detuvieron a dos hombres que transportaban un arsenal y equipo táctico.

De acuerdo con el reporte de la autoridad naval, la detención ocurrió sobre la carretera que comunica a las comunidades de Caimanes y Emiliano Zapata. Los marinos realizaban patrullajes preventivos cuando observaron una camioneta pick up cuyos ocupantes intentaron evadir la presencia oficial al notar la cercanía de las unidades federales.

Tras una breve persecución por un camino de terracería que colinda con parcelas de maíz, el personal naval logró interceptar el vehículo. Al realizar la inspección de la unidad, los elementos localizaron dos armas largas, 367 cartuchos útiles de diversos calibres, 13 cargadores, dos chalecos y cuatro placas balísticas.

Tanto los probables responsables como los objetos del delito fueron trasladados al puerto de Mazatlán, donde quedaron a disposición de las autoridades federales para el inicio de las investigaciones correspondientes.