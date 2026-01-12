$!Persecución en la Culiacán-Eldorado deja dos detenidos

Dos civiles fueron detenidos en la carretera Culiacán-Eldorado luego de haber despojado una camioneta en el bulevar Kumate, en la capital sinaloense. Las autoridades aseguraron la unidad robada y se llevaron a uno de los capturados hacia un hospital debido a que estaba herido de bala.

El hecho se reportó alrededor de las 14:30 horas. Según primeros reportes, dos civiles armados habrían interceptado al conductor de una unidad RAM gris, de doble cabina y modelo reciente, en las inmediaciones del bulevar antes mencionado.

Tras el despojo, los civiles emprendieron la huida hacia la carretera, no obstante, fueron alcanzados por elementos de la Guardia Nacional, desatándose una persecución a tiros por el carril de norte a sur.

La persecución culminó frente a una reconocida empresa de pollos, donde los efectivos capturaron a los civiles junto con la camioneta robada. Minutos más tarde llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para atender a uno de los detenidos, debido a que presentó heridas en su cuerpo provocadas por disparos de arma de fuego.